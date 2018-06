Le Monde est un Village - Pascale Rubens et Toon Van Mierlo - 18/06/2018

Invités Pascale Rubens et Toon Van Mierlo / Naragonia Pascale Rubens et Toon Van Mierlo sont nos invités pour présenter ‘Mira’, le troisième disque du quartet Naragonia, composé de scottisches, de valses, de bourrées et autres gavottes… Focus Diavola de Toko Telo – Avec Diavola c’est Madagascar qui se rapproche de nous. Pour ce 2e album du trio Toko Telo, le guitariste Joël Rabesolo a remplacé le défunt Regis Gizavo. Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village