Le Monde est un Village - Couleur Café ; Focus Cruzando Borders de Los Texmaniacs - 15/06/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Couleur Café Irene Rossi nous présente dans les détails la prochaine édition de Couleur Café qui se déroulera pour la 2e fois dans le parc d’Osseghem, sous l’Atomium. Du 29 juin au 1er juillet, l’été commencera bien avec les bonnes ondes d’Amadou & Mariam, Alborosie, Togo All Stars, Ibeyi, Dubioza Kolektiv, De Palenke à Matongé, Fatoumata Diawara, Calypso Rose, Chicos y Mendez, Meta a Meta… Le Monde est un Village vous y fixe déjà rendez-vous pour une spéciale de 2 heures, en direct le samedi 30 juin ! Focus Cruzando Borders de Los Texmaniacs – Ce nouveau disque est confectionné par des musiciens qui se jouent des frontières. Celles qui séparent le Mexique et l’état du Texas, où ils sont basés, mais aussi les frontières entre passé et présent, tradition et création, espagnol et anglais, country et Tex-Mex… Présentation : Didier Mélon

