Le Monde est un Village - Les Amériques - 13/06/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde-Les Amériques Parce que les Amériques sont vastes et très différentes, nous nous y intéressons avec une proposition musicale qui expose de nombreuses cultures et des langues diverses. Vous entendrez de l’anglais, de français, de l’espagnol… et entre Amérique du Nord, Centrale et du Sud, le voyage sera beau aux côtés de Criolo, Omara Portuondo, Jonathan Alvarado, Los Texmaniacs… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village