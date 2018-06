Le Monde est un Village - Invité Jowan Merckx / Amorroma - 12/06/2018

`Moment InTime' le nouvel album d'Amorroma, rassemble Jowan Merckx aux flûtes et percussions, Elly Aerden au chant et Herman Acke à la guitare. Un nouveau répertoire de textes chantés, déclinés sur des airs traditionnels de valse, mazurka, schottische, mais aussi de bossanova, de gospel, de musette ou de blues. En néerlandais et en français, les choses de la vie sont évoquées: le désir et l'absence, le besoin de silence, les adieux et les retrouvailles,... Jowan est notre invité pour en parler Focus Dor an Enez de Fred Guichen - Il y aura de la Bretagne sur les ondes ce mardi avec le dernier disque de Fred Guichen. L'accordéoniste diatonique est bien entouré par Dónal Lunny, Jacques Pellen, ou Sylvain Barouh... et nous expose la magie ses compositions en solo, duo, trio et quartet. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village