Le Monde est un Village - 25e Nuit Africaine-Focus Djoyas de Mar de Dafné Kritharas - 11/06/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde 25e Nuit Africaine Vincent Geens et Alice Depauw nous parleront d’une édition anniversaire de la Nuit Africaine : le festival fête ses 25 ans et accueillera le 23 juin dans le cadre bucolique du Bois des Rêves d’Ottignies Louvain-la-Neuve une belle représentation de l’Afrique dans toute sa diversité. Avec notamment Moonlight Benjamin (Haïti/France), Yallah Bye (Tunisie/Belgique), Guiss Guiss Bou Bess (Sénégal), Shabaaz Mystik (France/RDC), Gato Preto (Mozambique/Ghana/Sénégal)… Focus Djoyas de Mar de Dafné Kritharas – Née d’un père grec et d’une mère française, Dafné Kritharas laisse ici éclater ses centres d’intérêt culturels. Sur ce dernier disque, elle livre 12 chants de la Mer Egée interprétés avec un talent certain. 7 titres sont chantés en grec et 5 en judéo-espagnol Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village