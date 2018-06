Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus Nordub de Sly & Robbie Meet Nils Petter Molvær Feat. Eivind Aarset and Vladislav Delay – Les princes du reggae jamaïcain ont entrepris une nouvelle aventure avec des musiciens norvégiens. L’ensemble lorgne sur le dub, l’électronique et le bon groove… Focus Global Cityzen de Dactah Chando – Le musicien espagnol Dactah Chando est connecté avec les Canaries. Il a investi des studios à Tenerife et à Berlin avec quelques complices dont Umberto Echo Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village