Le Monde est un Village - Concert Benin International Musical à l’Institut Français de Cotonou...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Concert Benin International Musical à l’Institut Français de Cotonou Le Benin International Musical ou BIM est un projet musical et radiophonique initié par Radio France avec la collaboration de divers intervenants dont l’UER. BIM associe les rythmes vaudous et les chants traditionnels, des mélodies électriques à la sauce béninoise bien pimentées avec des groove trip pop, hip hop et rock. Un collectif d’artistes béninois qui nous fera voyager. Nous les écoutons dans un enregistrement réalisé à l’Institut Français de Cotonou Présentation : Didier Mélon

