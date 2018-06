Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Un, deux, trois, nous irons au bois Nous alternons entre solo, duo, et trio ce mercredi… des configurations bien différentes qui exposeront tantôt le dépouillement, tantôt la cohésion de musiciens. Avec Fred Guichen, Djeneba et Fousco, Catrin Finch et Seckou Keita, AlHaj Trio, … Présentation : Didier Mélon

