Le Monde est un Village - Invitée Marinette Bonnert / 21 Boutons - 05/06/2018

L'accordéoniste diatonique Marinette Bonnert nous rejoint pour présenter son dernier disque intitulé `Onze'. Il a été enregistré avec son complice du groupe 21 Boutons, Pere Romani, et des invités. Particularité, l'album LIVE a été capté sur les sols belge et catalan Focus Solos de Markku Lepistö - Markku Lepistö incarne la Finlande et la tradition de l'accordéon. Musicien, compositeur, musicologue, il nous propose son 5e album solo baptisé Solos. De nouvelles compositions inspirées... Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village