Le Monde est un Village - Invité Bijan Chemirani Trio Lopez-Petrakis-Chemirani - 04/06/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité Bijan Chemirani / Trio Lopez-Petrakis-Chemirani Le percussionniste Bijan Chemirani est à notre micro ce lundi pour évoquer un nouvel album, Taos, réalisé avec en trio avec Efren Lopez et Stelios Petrakis. Les trois hommes se connaissent de longue date et leur complicité est palpable sur ce nouvel enregistrement où se mêlent instruments à cordes, percussions et de multiples couleurs. Ils seront au Senghor le 8 juin, puis le 22 août au Festival d’Art de Huy Focus Made of Music de Sousou et Maher Cissoko – Elle est suédoise, il est sénégalais, elle joue de la guitare, lui de la kora, ils sont ensemble sur disque, sur scène et dans la vie… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village