Le Monde est un Village - Focus The Turbans - 01/06/2018

Focus The Turbans – Le label américain Six Degrees nous soumet un premier disque extrêmement bigarré, fourni par des musiciens ayant des racines ou des connexions avec la Turquie, la Bulgarie, l’Iran, l’Espagne, la Grèce, Israël ou l’ Angleterre. Leur création débouche sur une musique inévitablement mondiale, spontanée et reposant sur l’écoute, le respect et l’amitié des interprètes Focus Hijo de Tigre de La Cumbia Chicharra – Le troisième album de la formation La Cumbia Chicharra constitue un appréciable apport de vitamines avec ses facettes afrobeat, groove et bien sûr cumbia. Les huit musiciens du groupe nous positionnent sur une carte sonore entre le Chili, Cuba, la Colombie et… Marseille ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village