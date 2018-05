Le Monde est un Village - Festival Taragalte (Maroc) - 31/05/2018

Aux portes du désert marocain se tient un festival particulier qui met à l’honneur le nomadisme et les cultures et musiques du monde : le festival Taragalte. Nous vous y emmenons grâce au reportage musical -audio et vidéo- de Jean-Bernard Rauzer. Depuis M'Hamid El Ghizlane, notre reporter a rencontré plusieurs intervenants dont l’organisateur Halim Sbai, les formations Gabacho Maroc et Génération Taragalte ou encore la chanteuse marocaine Oum. Lors de sa dernière édition, le festival -dont Oum est la marraine- rendait hommage à la femme africaine et en particulier à la Saharienne Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village