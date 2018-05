Le Monde est un Village - Bernard Orchestar : Le Futur du Passé - 29/05/2018

Le nouveau disque de la festive fanfare Bernard Orchestar est annoncé pour le 1er juin : musique balkanique au programme avec un répertoire varié et des compositions personnelles. En compagnie des musiciens Stan Bourgignon et Jean Kempgens, nous découvrirons quelques plages cet album intitulé ‘Le Futur du Passé’ Focus Wereldbrand de Frontier Cafe Band – Des chansons sur la Grande Guerre sont proposées par six musiciens flamands et livrées en néerlandais, allemand et français sur ce nouveau disque qui donne la parole aux femmes. Des mères, des compagnes, des filles, des sœurs, des prostituées y sont réunies par le chagrin, la fierté, l’espoir, les retrouvailles, le plaisir… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village