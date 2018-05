Le Monde est un Village - Afrique - 28/05/2018

Multiple et diverse, malicieuse et aventureuse, l’Afrique est au centre de notre programmation. L’Afrique du Nord croise l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest rejoint l’Afrique du Sud, sans oublier l’Afrique qui rencontre l’Europe ou d’autres parties du monde... Avec Fatoumata Diawara, Cheikh Lo, Sousou et Maher Cissoko, Catrin Finch et Seckou Keita… Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

