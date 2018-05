Le Monde est un Village - Nouveautés - 25/05/2018

Focus Miziki de Dobet Gnahore - La chanteuse et musicienne ivoirienne nous propose 12 nouvelles chansons . On retrouve à la fois sa patte et sa musicalité, et on découvre un complément artistique avec la participation du créateur Nicolas Repac qui signe la réalisation de ce nouvel album Focus One Sky de Rahim Alhaj Trio - Il est bien connu que Rahim Alhaj est un virtuose de l'oud. Musicien irakien il a d'abord trouvé sa place aux Etats-Unis et ensuite dans différents groupes et multiples collaborations à travers le monde . Pour ce dernier disque, il s'est entouré du joueur de santur iranien Sourena Sefati et du percussionniste aux origines palestiniennes Issa Malluf Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village