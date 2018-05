En avant toute... avec Anavantou! De la rencontre des musiciens belges de Turdus Philomelos et brésiliens de A Membrana est né un "Belgzilian groove" assez unique. Nous découvrons et savourons ce jeudi le répertoire de leur dernier disque Brincantes lors d'un LIVE festif, plein d'énergie et de soleil à la Ferme de la Dîme de Wasseiges !

Émission Le Monde est un Village