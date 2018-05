Le Monde est un Village - Pianos - 22/05/2018

Des claviers et des touches au programme ce mardi, et des pianistes qui nous embarquent dans leur univers et au plus près de leur talent. Les pianos de ce soir seront en particulier au service de compositions, de la poésie, de la rencontre... Vous entendrez que la Belgique est superbement exposée grâce à des créateurs sensibles et extraordinaires dont Charles Loos, Catherine Smet, Renaud Patigny ou Ivan Paduart... Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village