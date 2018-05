Le Monde est un Village - Invités Dragan Markovic et Esinam Dogbatse - Festival Jam'in Jette ;...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités Dragan Markovic et Esinam Dogbatse - Festival Jam'in Jette Le Festival Jam'in Jette aura lieu les 18 et 19 mai à Jette. Initiative locale et durable, ce festival gratuit proposera ses musiques et ses ambiances métissées, avec à l’affiche notamment Sitardust, Noura Mint Seymali, Anavantou, ainsi que la flûtiste Esinam Dogbatse qui sera à notre micro Focus The Gap of Dreams de Altan – L’âme magique du Comté de Donegal a inspiré les Irlandais d’Altan. Passé et futur se conjuguent, des musiciens parents jouent avec leurs enfants devenus à leur tour musiciens. Ballades, jigs et reels au programme… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village