Le Monde est un Village - Philippe Quevauviller et Deixaas de Mercedes Peón - 14/05/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Invité Philippe Quevauviller : Bossa Flor – Passionné de jazz, de bossa nova et de chanson française Philippe Quevauviller réunit ses sources d'influences avec le Sextet Bossa Flor. Il nous parle d’un nouvel album réalisé avec les textes d’Antonio Carlos Jobim et l’ombre de Pierre Barouh, avant un concert le 25 mai à Bruxelles // Focus Deixaas de Mercedes Peón – La chanteuse galicienne propose un nouveau disque très attendu. Ce cinquième opus s’inspire de la tradition galicienne mais est résolument teinté de contemporain. Mercedes Peón est clairement une innovatrice audacieuse. Elle tisse ici une toile très particulière

Émission Le Monde est un Village