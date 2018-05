Le Monde est un Village - Nouveautés - 11/05/2018

Focus I'm not here to hunt rabbits - Direction le Botswana avec une compilation qui a assurément le mérite et l'avantage de nous proposer des soupçons de musique et de vie de groupes originaires et représentatifs du pays et aimant particulièrement les guitares Focus An Angel Fell de Idris Ackamoor & The Pyramids - Le saxophoniste Idriss Ackamoor a enrôlé quelques musiciens pour enregistrer un disque aux préoccupations très actuelles et sans aucun doute altruistes. Le changement climatique, le pouvoir de guérison de la musique, notre force collective ou tout simplement la beauté de la nature...

Émission Le Monde est un Village