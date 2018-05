Le Monde est un Village - Invité : Esteban Murillo 'Mi Verdad' / Focus Chants mystiques...

Le jeune chanteur Esteban Murillo nous rejoint en studio avec un nouveau disque sous le bras: Mi Verdad. Il y laisse éclater sa passion pour le flamenco et rend hommage à l’un des plus grands poètes espagnols du 20e siècle -Federico Garcia Lorca- avec des adaptations de ses poèmes en mode... flamenco Focus Chants mystiques d’Algérie de Houria Aïchi – Nous nous pencherons sur quelques chants exposés par la chanteuse Houria Aïchi avec ce nouveau disque. Un retour très spirituel et un message de paix Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village