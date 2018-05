Le Monde est un Village - Musiques du Brésil Camarão ; Focus Raï is not dead de Fanfaraï Big...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Musiques du Brésil Camarão - Zjakki Willems nous rejoint avec des extraits d’un album compilation de l’un des plus grands accordéonistes de forró : Camarão. Une autre façon d’écouter le Brésil… Focus Raï is not dead de Fanfaraï Big Band – Le Raï existait avant la vague des Chebs (Khaled, Mami, …) et existera toujours. Les musiciens du Fanfaraï nous le prouvent avec ce disque, hommage particulier au Raï des anciens Focus Mes racines de Sabry Mosbah – Sabry Mosbah est le fils du chanteur et compositeur tunisien Slah Mosbah. Son disque Asly - Mes racines a été réalisé entre Paris, Tunis et Bruxelles. Métissage et influences multiples, sonorités contemporaines et rythmiques puissantes et profondes, propices à la transe Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village