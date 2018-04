Florilège Première Esquisse Nous reviendrons symboliquement sur quelques moments de concerts des artistes présents ce vendredi 27 avril au 140 : Izvora,& Guests, Astoria et Ananuri Focus Visions of Selam de Arat Kilo, Mamani Keita et Mike Ladd – Disque de rencontre par excellence, ce nouvel enregistrement distille la paix, la quiétude et le respect Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village