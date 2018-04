Le Monde est un Village - PREMIÈRE ESQUISSE LIVE depuis le 140 - 27/04/2018

En direct de 20 à 22h : PREMIÈRE ESQUISSE LIVE depuis le 140 ! Découvertes, rencontres, générosité et talent au programme d’une soirée très spéciale ! En direct et en public sur La Première, l’accordéoniste Christophe Delporte se produira avec le quintet Izvora rejoint par Didier Laloy, Vardan Hovanissian et Ronald Van Spaendonck, puis avec l’ensemble Astoria et son nouveau répertoire de chansons d’Astor Piazzolla. Sans oublier les polyphonies géorgiennes d’Ananuri. Bienvenue ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village