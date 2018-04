Présentation : Didier Mélon Originaire de Mexico City, le groupe a encore plus de détermination, de puissance et d’étoffe avec le répertoire de son 3e album Mambo Cosmico. Galvanisés, les membres de la formation Sonido Gallo Negro nous feront goûter aux joies du psychédélisme et de la cumbia. En public. Avec frénésie.

Émission Le Monde est un Village