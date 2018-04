Le Monde est un Village - Paul-Henri Wauters : Nuits Botanique - 25 ans - 24/04/2018

Invité Paul-Henri Wauters – 25 ans des Nuits (Botanique) Les Nuits fêtent leurs 25 ans ce printemps avec une impressionnante série de concerts dont ceux de Bachar Mar-Khalifé, Mélissa Laveaux, Mulatu Astatke, Orchestra Baobab ou Jawhar. En compagnie du créateur des Nuits, Paul-Henri Wauters, nous nous baladerons ce mardi entre souvenirs, réalités et projets Focus Makasela 66-76 de Hugh Makasela – Le musicien sud-africain nous a quittés il y a peu et a incontestablement laissé de belles traces auprès des amateurs de la trompette. Un triple album vient de sortir avec des enregistrements sélectionnés sur une intense période de 10 années. Extraits significatifs ce soir Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village