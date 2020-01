Le Monde est un Village : Coco Malabar sur Auvio

Invité Coco Malabar Chanteur et guitariste congolais, Coco Malabar baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Basé en Belgique, il a créé son style afro-pop, afro-rock, afro-groove à partir d’influences multiples puisées en Afrique et en Europe. Il est de retour avec un nouveau disque Tabla Rasa et un nouveau projet scénique. Il sera à notre micro pour en parler Focus Soar de Seckou Keita & Catrin Finch – Retrouvailles très complices pour ces deux fantastiques musiciens qui se partagent la kora et la harpe. Que de cordes au service de la créativité, de la mélodie et du plaisir Présentation : Didier MELON