Le Monde est un Village - Focus We are together de Helsinki Cotonou Ensemble ; Focus Sebastiana de...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus We are together de Helsinki Cotonou Ensemble – Impressionnant travail développé par des musiciens finlandais avec des étincelles et inspirations béninoises. Ce nouvel album prouve l’intérêt des rencontres multiculturelles et de l’investissement humain. Une pertinente réussite à nos yeux Focus Sebastiana de Ricardo Bacelar – Le pianiste jazz et arrangeur Ricardo Bacelar propose une relecture latino-américaine d’un pan de la musique brésilienne. Traditionnels et titres de Gilberto Gil, Villa-Lobos, Milton Nascimento, Tom Jobim ou Vinicius de Moraes apparaissent entre autres sur Sebastiana Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village