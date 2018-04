Le Monde est un Village - Les Anthinoises - 17/04/2018

10 ans déjà que le village d'Anthisnes accueille un festival dédié aux musiques et cultures celtiques ! Cette édition anniversaire des Anthinoises aura lieu du 27 au 30 avril, avec à l'affiche des 3 scènes Hot Spoons, Shantalla, Bodh'aktan, Simon McDonnell & Spring Barley, mais aussi Kalàscima, Didier Laloy's Cameleon Tribe ou High Jinks Delegation,... Nous en parlons avec Pierre-Jean Henrottin et Etienne Bours Focus Makasela 66-76 de Hugh Makasela - Le musicien sud-africain nous a quittés il y a peu et a incontestablement laissé de belles traces auprès des amateurs de la trompette. Un triple album vient de sortir avec des enregistrements sélectionnés sur une intense période de 10 années. Extraits significatifs ce soir Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village