Le Monde est un Village - Musiques du monde électro - 11/04/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde -Musiques du monde électro Quand les musiques électroniques s’invitent dans les musiques du monde et traditionnelles… Nous écoutons ce mercredi des artistes qui marient les styles et les genres avec inventivité et talent, comme par exemple Meridian Brothers (Colombie), Dam (Palestine), Omar Souleymane (Syrie), Gotan Project (France-Argentine) ou Omiri (Portugal) Présentation : Didier Mélon

