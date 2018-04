Le Monde est un Village - Reportage Visa for Music - Maroc - 10/04/2018

Jean-Bernard Rauzer arpente pour Le Monde est un Village les scènes de nombreux festivals du monde et nous ramène ses découvertes et coups de cœur en sons et en images ! Ce jeudi, rendez-vous avec des artistes programmés lors de la dernière édition de Visa for Music. Depuis Rabat au Maroc, nous découvrirons les univers de Shishani & Namibian Tales, Fayçal Azizi, Rajab Suleiman et Aywa. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-

Émission Le Monde est un Village