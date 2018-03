Le Monde est un Village - Focus Live in Bamako de Oumar Konaté ; Focus In Bloom de Papa Goni -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus Live in Bamako de Oumar Konaté – Un disque enregistré en public un samedi soir à Bamako par un guitariste et chanteur malien… Effluves rock et dansantes au programme Focus In Bloom de Papa Goni – L’esprit est africain mais les musiciens nous viennent des Pays-Bas. Haïti, la Caraïbe, les déesses Yoruba sont aussi bien présents sur le premier disque de cette formation Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village