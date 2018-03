Le Monde est un Village - Invités Peter Van Rompaey et Lynn Dewitte : 15 ans de Muziekpublique -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités Peter Van Rompaey et Lynn Dewitte : 15 ans de Muziekpublique L’association Muziekpublique fête 15 ans et Peter et Lynn nous parlent ce mardi du week-end de concerts organisé à cette occasion les 6 et 7 avril à Bruxelles. Concerts de groupes produits par le label Muziepublique, collaborations inédites et nouveaux morceaux exclusifs au programme. L’occasion de rappeler que la scène bruxelloise des Musiques du Monde bouillonne plus que jamais ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village