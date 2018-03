Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde-Francophonie On chantera en français dans Le Monde est un Village ce mercredi, avec pour ambition de vous faire voyager le plus largement possible à travers les multiples facettes de la francophonie. Avec Sally Nyolo, Du Bartas, Anne Niepold, Motivés… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village