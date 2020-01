Le Monde est un Village : Invité Kurt Overbergh : BRDCST 2018 sur Auvio

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Invité Kurt Overbergh : BRDCST 2018 Pour la 3e fois, l’Ancienne Belgique propose le festival BRDCST. Ouvert aux musiques mondiales et aux sons contemporains, il se tiendra à Bruxelles du 4 au 8 avril. Présentation et programme détaillé avec son intarissable programmateur Kurt Overbergh Focus Batuque & Finaçon de Ntoni Denti d’Oro – Musiques réjouissantes, rythmes vifs, percussions enjouées, improvisations originales sont quelques facettes abordées par Ntoni Denti d’Oro, rare représentant capverdien du batuque et du finaçon