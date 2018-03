Le Monde est un Village - LIVE Duo Szabadság + WÖR LIVE @ Marni (Ixelles) - 15/03/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde LIVE Duo Szabadság + WÖR LIVE @ Marni (Ixelles) Un double LIVE dans l'intime et chaleureux Bar du Marni rassemblera ce jeudi deux groupes aux univers aussi riches que différents. L'un nous vient du sud du pays et l'autre du nord : nous savourerons la délicate alchimie du Duo Szabadság et profiterons de l'énergie positive de WÖR ! Un concert à vivre en direct et en public sur La Première ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village