Le Monde est un Village - Interview de Tristan Driessens - Soolmaan Quintet - 13/03/2018

Tristan Driessens - Soolmaan Quintet : Joueur d’oud au parcours itinérant, Tristan Driessens est à l’origine du Soolmaan Quintet qui rassemble des références musicales éclectiques influencées par les cultures d’Orient et d’Occident. Makam arabo-turc, musique classique, jazz se côtoient sur le récent album Letters to Handenberg. Nous en parlons avec Tristan, avant un concert du quintet à la Villa Empain le 23 mars Focus Yiddish Glory The Lost Songs of World War II – Le label Six Degrees nous soumet un travail aussi historique que vocal et musical. Un album de chansons émouvantes écrites par des soldats juifs de l’Armée Rouge, des réfugiés, des victimes et rescapés des ghettos ukrainiens Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village