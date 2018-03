Le Monde est un Village - Invité James Noël - 12/03/2018

Discussion à bâtons rompus avec James Noël et ses mots qui chantent dans Le Monde est un Village ce lundi ! L’écrivain et poète haïtien, qui a plus d’une corde à son arc, a publié récemment son premier roman, Belle Merveille, revenant sur le séisme de 2010 Focus D’Alma de Miroca Paris – Le Cap-Vert est décidément très actif ces temps-ci avec des disques de la nouvelle génération. Le multi-instrumentiste Miroca Paris, souvent sollicité par des chanteurs et chanteuses capverdiens, met son talent au service de son propre univers avec ce premier album solo Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village