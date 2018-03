Le Monde est un Village - Focus Forrásból de Dresch Vonós Quartet ; Focus Black Times de Seun...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Focus Forrásból de Dresch Vonós Quartet – Mihaly Dresch est un musicien très actif et original sur la scène hongroise. Ces dernières années, il a même poussé les frontières internationales avec un astucieux mélange d’ethno jazz et de musique traditionnelle ou folk. Des compositions originales et savoureuses, à apprécier à la lumière de ce nouveau disque Focus Black Times de Seun Kuti et Egypt 80 – Le plus jeune fils du Monument de l’Afrobeat Fela Kuti est sur nos platines ce soir avec son nouveau disque. C’est le quatrième disque enregistré avec le groupe Egypt 80, l’incroyable orchestre de danse créé par Fela lui-même. Le flambeau est bien transmis et la lumière brille fort… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village