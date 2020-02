Le Monde est un Village : Invité Maurizio Geri ; Focus A Parulluccia de L’Alba sur Auvio

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité Maurizio Geri Maurizio Geri joue notamment aux côtés de l’accordéoniste Riccardo Tesi dans Banditaliana. Mais ce mardi, le guitariste et chanteur nous parlera de son propre projet, Maurizio Geri Swingtet, qui croise le jazz manouche avec la tradition populaire italienne Focus A Parulluccia de L’Alba – Sur ce premier album commercialisé et très attendu, les 6 chanteurs-musiciens corses de L’Alba ont invité sont rejoints par la chanteuse italienne Enza Pagliara. Tradition vivante, musique intemporelle et ouverte sur le Monde et héritage des polyphonies Présentation : Didier Mélon