Le Monde est un Village - Christophe Delporte et Jennifer Scavuzzo : Astoria - 27/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon ce mardi, Jennifer Scavuzzo et Christophe Delporte nous présentent leur projet "Astoria". Autour de l’accordéoniste Christophe Delporte, l’ensemble Astoria interprète l’œuvre d’Astor Piazzolla et nous fait voyager dans sa musique vibrante depuis plus de 15 ans. Poesia est leur tout dernier album. Focus CD ‘The Tallest Man’ de Belcirque – Six jeunes femmes belges nous livrent ce nouveau disque aux harmonies vocales très intéressantes accompagnées d’influences folk américaines ou africaines, de swing, de musette, de pop... Un travail original aux atmosphères acoustiques.

Émission Le Monde est un Village