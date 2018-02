Le Monde est un Village - Invité Antonio Segura : Bruselas Flamenco - 26/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier MélonInvité Antonio Segura : Bruselas Flamenco La magie du flamenco sera exposée au travers du Bruselas Flamenco Festival, du 28 février au 4 mars à Bozar. A l’affiche ce samedi, le guitariste sévillan Antonio Segura. Il nous rejoint ce lundi pour parler de son travail et de son projet Oleo, dont nous écouterons des extraits, à la croisée du flamenco, du jazz et des musiques du monde Focus CD ‘Devla Devla de Dikanda – Le groupe polonais est composé de 7 musiciens aux influences gipsy et balkaniques. Ces routiers patentés (le groupe est né en 1997) nous offrent des traditionnels et des compositions avec une effervescence qui fait leur différence et leur marque de fabrique

Émission Le Monde est un Village