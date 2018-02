Le Monde est un Village - Nouveautés - 23/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Focus CD `Kayeba Khasso' de Fousco et Djénéba - Unis dans la vie comme sur scène, ces deux artistes maliens nous proposent une facette originale, contemporaine et éclectique. Un premier album frais et très intéressant Focus CD `Szikra' de Amsterdam Klezmer Band et Söndörgö - Une étincelle étonnante pour une rencontre entre deux formations des Pays-Bas et de Hongrie. Toutes deux partagent le même amour pour les traditions klezmer, balkaniques, gypsy. Les 12 musiciens proposent des chemins communs et pétillants

Émission Le Monde est un Village