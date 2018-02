Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon -Concert Richard Bona & Mandekan Cubano Rythmes cubains et ballades mélancoliques au programme ce jeudi avec un concert de Richard Bona. Le grand bassiste et chanteur camerounais, entouré des musiciens de Mandekan Cubano qui fusionnent savamment sonorités africaines, sud-américaines et cubaines, fait de la musique un langage universel. Un concert enregistré en Suisse au Cully Jazz Festival (copier-coller le descriptif du jour sur le site LP/émission/Le Monde est un Village)

