Le Monde est un Village - Invité Uman ; Musiques du Brésil : Samba de Coco Raízes de Arcoverde -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invité Uman Le chanteur Uman sera bientôt en concert au Botanique à Bruxelles. Il est notre invité ce soir pour aborder sa trajectoire aussi engagée que reggae et son dernier disque en date intitulé ‘Umanist’… Musiques du Brésil : Samba de Coco Raízes de Arcoverde Zjakki Willems nous propose régulièrement des échos musicaux du Brésil, et il a choisi cette semaine de nous emmener dans le Nordeste et l’état du Pernambuco, avec le nouveau disque du groupe Samba de Coco Raízes de Arcoverde, réalisé avec la participation du producteur américain Maga Bo Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village