Le Monde est un Village - Session acoustique Moh Kouyaté - 08/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Session acoustique Moh Kouyaté De passage en Belgique, l’artiste originaire de Guinée Conakry a emporté sa guitare électroacoustique pour nous livrer généreusement plusieurs titres en studio… Elégant et solaire, Moh Kouyaté s’est installé à Paris il y a quelques années et séduit par son jeu de guitare virtuose, a` mi-chemin entre la tradition mandingue, le blues, le jazz et le rock. Rencontre musicale ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village