Le Monde est un Village - Invitée: Sista Mika - 05/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invitée Sista Mika Sista Mika vient de publier un 8e album intitulé ‘Format Hors Normes’. L’artiste belge, l’une des rares représentantes féminines du genre roots reggae en Belgique, propose 11 titres en français. Elle raconte la confection de ce nouveau disque Focus CD ‘Assimetrico’ de Luis Peixoto – A la mandoline, au bouzouki et au cavaquinho, le Portugais Luis Peixoto fait se rencontrer deux univers musicaux qui le passionnent : le folk et la techno. Assimetrico est sorti en 2017 Présentation : Didier Mélon

