Le Monde est un Village - Invités La Panika ; Focus CD ‘Seyir Trio’ - 06/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités La Panika Un 2e album explosif pour la formation bulgaro-macédonienne… et franco-belge : La Panika ! En compagnie du saxophoniste Benito Blancquaert et du trompettiste Jean-Pierre Lietard, nous découvrons Darmadan, nouveau disque au répertoire gipsy et aux influences multiples, réalisé notamment avec l’accordéoniste Neshko Neshev Sysmo - Les 5 ans ! Augustin de Bellefroid nous donnera des nouvelles d’une soirée spéciale au Théâtre National ce 8 février. Rythmes et danse en compagnie de Blow Trio et DJ Mellow Focus CD ‘Seyir Trio’ – Seyir Trio propose des compositions et des improvisations. Parmi les trois musiciens passionnés, Tristan Driessens, décidément très actif avec L’Ensemble Lâmekân et le Soolmaan Quintet. Ce trio est produit par un nouveau label discographique Présentation : Didier Mélon

