Le Monde est un Village - Nouveautés : Otros Aires / Dirtmusic - 02/02/2018

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde. Au micro de Didier Mélon Focus CD `Balkan Airs' de Otros Aires - Le trio argentin Otros Aires nous sert en ce mois de janvier un nouveau disque qui laisse résonner les musiques et les voix des Balkans Focus CD `Bu Bir Ruya' de Dirtmusic - Les musiciens américain, Chris Eckman, et australien, Hugo Race, étaient passés par l'Afrique et le Mali pour un album précédent. Pour leur 5e disque enregistré à Istamboul, ils ont invité des musiciens turcs dont Murat Ertel (Baba Zula)

Émission Le Monde est un Village