Amparanoia LIVE en direct et en public avec ses récentes chansons, sa gentillesse légendaire et son talent permanent. Le groupe d’Amparo Sánchez est de retour aux affaires pour notre plus grand plaisir et a choisi Le Monde est un Village pour l’accompagner pour cette date bruxelloise au VK ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village